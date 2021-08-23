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Риелторы назвали города с самым дешевым жильем. В лидерах-Челябинск

Риелторы назвали города с самым дешевым жильем. В лидерах-Челябинск

Средняя стоимость квадратного метра в Челябинске составляет 49,5 тысяч рублей Челябинск вошел в топ-5 городов России с большей долей жилья стоимостью до 500 тысяч рублей, а также стал одним из крупных городов РФ с самым дешевым квадратным метром.

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