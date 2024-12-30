Секретная война СССР: как советские лётчики изменили ход Корейской войны

Официально Корейская война закончилась в 1953 году. Несмотря на то, что СССР до 1970-х годов не признавал свое участие в этом военном конфликте, только благодаря советским летчикам ход событий был изменен в пользу Северной Кореи, что позволило ей стать тем государством, каковым она является сегодня.