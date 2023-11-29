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Русские учёные поняли, как грибной яд борется с бактериями

Русские учёные поняли, как грибной яд борется с бактериями

Учёные ТюмГУ разгадали загадку столетней давности о том, как именно глиотоксин убивает бактерии.Русские учёные из Тюмени установили, как грибной яд глиотоксин (вторичный продукт обмена веществ некоторых грибов Aspergillus) подавляет бактерии.

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