Русские учёные поняли, как грибной яд борется с бактериями

Учёные ТюмГУ разгадали загадку столетней давности о том, как именно глиотоксин убивает бактерии.Русские учёные из Тюмени установили, как грибной яд глиотоксин (вторичный продукт обмена веществ некоторых грибов Aspergillus) подавляет бактерии.