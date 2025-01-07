Хоррор про моряка Попая получил первый трейлер Попай, легендарный моряк, обо...

Хоррор про моряка Попая получил первый трейлерПопай, легендарный моряк, обожающий шпинат, готовится к большому дебюту в жанре ужасов с фильмом POPEYE’S REVENGE (“Месть Попая”) – первым из двух грядущих horror-фильмов о персонаже, ставшим общественным достоянием.