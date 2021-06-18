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В соцсетях высмеяли коронавирусные ограничения в Москве. «Новая мутация вируса — Собянин»

В соцсетях высмеяли коронавирусные ограничения в Москве. «Новая мутация вируса — Собянин»

Пользователи соцсетей поинтересовались у властей Москвы, какой вирус победила столица в прошлый раз Пользователи социальных сетей на фоне нового всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве высмеяли предыдущие заявления властей о победе над вирусом.

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