Пользователи соцсетей поинтересовались у властей Москвы, какой вирус победила столица в прошлый раз Пользователи социальных сетей на фоне нового всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве высмеяли предыдущие заявления властей о победе над вирусом.
Пользователи соцсетей поинтересовались у властей Москвы, какой вирус победила столица в прошлый раз Пользователи социальных сетей на фоне нового всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве высмеяли предыдущие заявления властей о победе над вирусом.
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