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Боец UFC Махачев посоветовал Царукяну подрасти

Боец UFC Махачев посоветовал Царукяну подрасти

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев ответил на YouTube-канале "Ушатайка" о возможности боя с россиянином Арманом Царукяном, посоветовав ему потренироваться и подрасти.

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