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В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении директора некоммерческой организации

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении директора некоммерческой организации

В полицию Пятигорска обратилась 65-летняя местная жительница, пострадавшая от мошеннических действий руководителя кредитно-потребительского кооператива.

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