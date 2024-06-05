В Оренбургской области сотрудники ГИБДД приняли участие в фестивале активистов «Движение Первых» «Будущее за нами!»

Масштабное событие, объединившее более 100 лидеров и активистов детских общественных организаций, первичных отделений Движения Первых и их наставников - Фестиваль Движения Первых «Будущее за нами!» прошло сегодня на «Аллее Славы» На фестивале было организовано 10 образовательных площадок, в которых каждый смог принять участие и открыть для себя что-то новое.
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