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Автоэксперт Ракитин допустил снижение цен на обучение в автошколах

Автоэксперт Ракитин допустил снижение цен на обучение в автошколах

Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в разговоре с «Лентой.ру» оценил идею Министерства просвещения России ввести возможность дистанционного обучения для будущих водителей.

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