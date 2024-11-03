Автоэксперт Ракитин допустил снижение цен на обучение в автошколах

Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в разговоре с «Лентой.ру» оценил идею Министерства просвещения России ввести возможность дистанционного обучения для будущих водителей.
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