Звезды эстрады и оперы подарят петербуржцам музыкальную сказку: какие сюрпризы ждут на «Газпром Арене»

На «Газпром Арене» пройдет грандиозный рождественский концерт 24 декабря. Он пройдет с участием звезд российской эстрады, оперы, балета и кино, который подарит зрителям сказочное путешествие в мир любимой музыки и настроит на новогоднее волшебство.