Слуцкий рассказал, как он заколебался на выборах президента

Лидер ЛДПР признался, что начал колебаться именно в тот момент, когда выбирал, кому отдать свой голос Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий рассказал, что колебался, когда выбирал, за кого голосовать на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.