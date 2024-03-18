Слуцкий рассказал, как он заколебался на выборах президента

Лидер ЛДПР признался, что начал колебаться именно в тот момент, когда выбирал, кому отдать свой голос Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий рассказал, что колебался, когда выбирал, за кого голосовать на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии