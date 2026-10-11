Росавиация: аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Столичный Шереметьево перешел на особый режим работы. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.«Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.