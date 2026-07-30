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Новости Тамбова

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Тамбов выплатил 137 млн рублей после расторжения концессии с «Компьюлинком»

Тамбов выплатил 137 млн рублей после расторжения концессии с «Компьюлинком»

Фото: protambov.ru Читайте также: Тамбов выплатит почти 1,4 млрд рублей по долгам МУП «ТИС» (сегодня, 11:32) Тамбов закупает ещё 38 единиц коммунальной техники (вчера, 17:43) Бюджет Тамбова вырос до рекордных 12,9 миллиарда рублей: а где деньги? (вчера, 17:28) В первом полугодии 2026 года из бюджета Тамбова выплатили 137 млн рублей компании «Компьюлинк Инфраструктура ТО».

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