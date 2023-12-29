Тайные переговоры с Западом по Украине. Фейк, провокация или вброс «партии мира»?

Российские олигархи пытаются отыграть ситуацию, но конфликт с Вашингтоном и его вассалами уже необратим Дмитрий Родионов Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС Материал комментируют: Андрей Милюк Лариса Шеслер Запад получает сигналы о готовности России к переговорам по ситуации на Украине.