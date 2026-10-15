Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков в беседе с «Газетой.Ru» поддержал экспериментальные постановки по типу нашумевшего «Гамлета» с Юрой Борисовым.
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