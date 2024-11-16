ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 992 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Галкин
    Правильно сделал.СЖР обратился в п...
  • Вовладар Даров
    Наносят ущерб ущербные людишки, которые ничего больше не могут!Лидеры G7 подтвер...
  • Eduard
    Я давно предлогаю России нанести удар по ним,это оиучит их врать,воровать и санкции вводить!Лидеры G7 подтвер...

Экипажи Ми-28 поразили бронированную технику и личный состав ВСУ в Курской области

Экипажи Ми-28 поразили бронированную технику и личный состав ВСУ в Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28 в составе смешанной тактической группы, авиационными ракетами поразили бронированную технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх