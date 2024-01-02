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Мы из Советского Союза

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Питер в предновогодние дни

Питер в предновогодние дни

Давайте немного прогуляемся по Санкт-Петербургу и посмотрим как его прнарядили к Новому году.На улицы Петербурга вышел новогодний транспортНа улицы Петербурга вышел новогодний транспортПринарядили электричкиКуда то везут группу Дедов МорозовТут целый оркестр оказывается.

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