Питер в предновогодние дни

Давайте немного прогуляемся по Санкт-Петербургу и посмотрим как его прнарядили к Новому году.На улицы Петербурга вышел новогодний транспортНа улицы Петербурга вышел новогодний транспортПринарядили электричкиКуда то везут группу Дедов МорозовТут целый оркестр оказывается.