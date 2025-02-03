Центр притяжения: какое будущее прогнозируют России через 10 лет

Каждый россиянин представляет будущее страны исключительно в светлых тонах. И самое большое по площади государство в мире просто не может не занять достойное место в на геополитической карте ближайших десятилетий.
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