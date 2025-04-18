Аравийский барбаросса и его учёность

Иногда природа и мир в целом преподносят сюрпризы. Например, вот фотография симпатичного парня: Если не присматриваться, можно подумать, что это шотландец или ирландец, который по какой-то причине примерил арабскую одежду.
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