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Автоверсты

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  • Александр Котов
    сам то читал что написал?Катализатор: удал...
  • Vitaly Arkhipov
    А может лучше пересмотреть правила, что бы не морочить головы водителям.Объезд припаркова...
  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...В эти выходные ус...

Подросток за рулем Питбайка совершил ДТП и свалил

Подросток за рулем Питбайка совершил ДТП и свалил

﻿﻿Утром в субботу, 8 февраля, на Солочинском шоссе произошло ДТП с участием внедорожного мотоцикла. «Сегодня утром в районе развязки Расково-Солоча мне навстречу в сторону города ехал внедорожный мотоцикл с мальчиком лет 13-14 на борту, а рядом с ним ехал Renault Duster.

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