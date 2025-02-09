Подросток за рулем Питбайка совершил ДТП и свалил

﻿﻿Утром в субботу, 8 февраля, на Солочинском шоссе произошло ДТП с участием внедорожного мотоцикла. «Сегодня утром в районе развязки Расково-Солоча мне навстречу в сторону города ехал внедорожный мотоцикл с мальчиком лет 13-14 на борту, а рядом с ним ехал Renault Duster.