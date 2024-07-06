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Женщина показала, как укладывает вещи на 2 недели в ручной клади. Никакой доплаты за багаж: видео

Женщина показала, как укладывает вещи на 2 недели в ручной клади. Никакой доплаты за багаж: видео

Путешествие с ручной кладью – это не только удобно, но и экономично. Одна опытная туристка рассказала, как можно уложить всё необходимое в небольшой чемодан и не переплачивать за багаж, при этом иметь одежду как для городских прогулок, так и для пляжного отдыха.

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