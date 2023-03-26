Этери Тутберидзе: «Обвинение Томаса Баха в Пекине-2022 несправедливо, я лично ожидаю извинений»

Этери Тутберидзе ждет извинений от главы МОК Томаса Баха за его слова на Олимпиаде. В Пекине-2022 после произвольной программы у женщин Бах сказал: «Я видел, как Камилу Валиеву встречали самые близкие люди с холодом.