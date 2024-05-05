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На Западе предрекли скорое освобождение Часова Яра

На Западе предрекли скорое освобождение Часова Яра

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько На Западе поразились скорости продвижения российских военных. Как подсчитали во французском министерстве обороны, с начала апреля линию фронта начали сдвигать на несколько километров в день.

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