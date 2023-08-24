Иллюстрация: ТК «Военкоры Русской весны» Второй самолет, принадлежащий Евгению Пригожину, разворачивается над Москвой и направляется в аэропорт.
Второй самолет Пригожина разворачивается над Москвой и направляется в аэропорт
Комментарии
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Григорий Давидян
Судя по фразе "Армия зэков, убийц и воров воевала так в Украине, что на нее равнялись регулярные части." текст сочиняли в ЦИПСО.
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3 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
То есть, если Евгений Пригожин погиб, то погиб несомненным Героем за Россию! Как и Дмитрий Уткин!
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1 час.
NADEGDA PAYNYH
Что за народ? Что за авторы? Уцепились за то ,что музыканты были одни зеки.Бред сивой кобылы в яблоках.В его компании воевали все,кто считал военное дело частью себя и воевали они с честью. Сообщение о гибели руководства ЧВК шокировало многих. Разберутся со всем этим. Много можно говорить,но все ждут результата следствия.Но тому,кто это сделал или по чьей команде это сделано не повезло, и лучше бы он или они это не делали.Заиметь 25000 кровных врагов или еще больше не пожелаешь никому.Сейчас нужна только выдержка и трезвая голова каждого,в том числе и у музыкантов. Не сорваться и не натворить бед в угоду Западу
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1 час.
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