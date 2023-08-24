Второй самолет Пригожина разворачивается над Москвой и направляется в аэропорт

NADEGDA PAYNYH

Что за народ? Что за авторы? Уцепились за то ,что музыканты были одни зеки.Бред сивой кобылы в яблоках.В его компании воевали все,кто считал военное дело частью себя и воевали они с честью. Сообщение о гибели руководства ЧВК шокировало многих. Разберутся со всем этим. Много можно говорить,но все ждут результата следствия.Но тому,кто это сделал или по чьей команде это сделано не повезло, и лучше бы он или они это не делали.Заиметь 25000 кровных врагов или еще больше не пожелаешь никому.Сейчас нужна только выдержка и трезвая голова каждого,в том числе и у музыкантов. Не сорваться и не натворить бед в угоду Западу