Выдвиженку на довыборы в омский горсовет Александру Марчук заподозрили в занятии вебкамом. Заявившись на участие в выборах, Александра не стала удалять из аккаунтах в соцсетях свои обнаженные фото.
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Выдвиженку на довыборы в омский горсовет Александру Марчук заподозрили в занятии вебкамом. Заявившись на участие в выборах, Александра не стала удалять из аккаунтах в соцсетях свои обнаженные фото.