Лавров заявил, что к власти в США пришла «нормальная администрация»

В интервью трем американским блогерам, которое состоялось в 2023 году, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в США к власти пришла нормальная администрация, не придерживающаяся антихристианских взглядов.
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