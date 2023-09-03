Закон и Порядок

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Финляндия заявиляет, что нужно надавить на Москву и Киев для переговоров

Финляндия заявиляет, что нужно надавить на Москву и Киев для переговоров

Кандидат в президенты Финляндии заявил, что нужно надавить на Москву и Киев для диалога Нужно, чтобы Китай и другие страны на востоке и юге оказали давление на Москву, чтобы та села за стол переговоров, после чего США и ЕС должны убедить Киев начать диалог, считает кандидат в президенты Финляндии Александр СтуббАлександр Стубб (Фото: Johan Jeppsson / Ibl Bildbyr / Global Look Press) На Россию и Украину придется оказать сильное давление, чтобы они сели за стол переговоров, заявил бывший премьер-министр Финляндии и кандидат в президенты Александр Стубб в интервью 20minutos.

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