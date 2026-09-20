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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гунько о «Спартаке»: «В начале сезона все кричали: «Да, наконец!» А после нескольких неудачных матчей: «Нужно усиление, трансферы не те». Это очень часто происходит с клубом»

Бывший тренер « Спартака » Дмитрий Гунько считает, что красно-белым не хватало полузащитника Эсекиэля Барко , который пропустил несколько матчей из-за острого бронхита.

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