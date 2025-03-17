В Крыму назвали предложение Макрона о миротворцах на Украине примитивным

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении европейских миротворцев на Украине является примитивным и не учитывает интересы России.
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