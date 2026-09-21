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Нижегородская правда

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Нижегородцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Украсим Родину трудом!»

Нижегородцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Украсим Родину трудом!»

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области объявило о старте приема заявок на фотоконкурс «Украсим Родину трудом!», призванный показать современный агропромышленный комплекс региона.

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