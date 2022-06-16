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Патрик Беверли – «двойнику Клэя»: «Ждем тебя в Миннесоте во время матча с «Уорриорз»

Защитник «Вулвс» Патрик Беверли поддержал «двойника Клэя» Доусона Гарли. «Голден Стэйт» пожизненно запретил YouTube-блогеру Доусону Гарли посещать матчи команды за то, что тот проник в «Чейз-центр», выдав себя за защитника «воинов» Клэя Томпсона.

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