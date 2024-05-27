До конца весны в Омской области жары не будет. По прогнозу синоптиков, до июня температура не поднимется выше +15°.
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До конца весны в Омской области жары не будет. По прогнозу синоптиков, до июня температура не поднимется выше +15°.