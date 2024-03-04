В Госдуме предложили новый тип доплаты к пенсии

Депутаты от ЛДПР предложили ввести механизм доплаты к пенсии за трудовой стаж от 30 лет. Согласно подготовленному законопроекту, пенсии этой категории граждан должны доходить до величины двух прожиточных минимумов, сообщает ТАСС.
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