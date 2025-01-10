Пожары в США начались не просто так: В Nature Reviews пролили свет на их первопричину

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Царьград

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Комментарии
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МГ
Михаил Граник
Удивительно, как это еще до сих пор Путина в поджоге не объявили! Ведь это он поджог, причем лично...
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21 час.

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