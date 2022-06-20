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Авиакомпания Azur Air будет летать на 12 самолетах из имеющихся 22. Так сделано с целью «сохранить ресурс самолетов»

Авиакомпания Azur Air будет летать на 12 самолетах из имеющихся 22. Так сделано с целью «сохранить ресурс самолетов»

Авиационная и автомобильная отрасли России — две из наиболее пострадавших от санкций. Мы уже рассказывали об авиакомпании Royal Flight, которая, фактически, поставлена на грань выживания после того, как лишилась большинства своих самолетов из-за санкций, а сейчас пришли нерадостные новости о другой небольшой компании — Azur Air.

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