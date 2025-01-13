В 2025 году в Подмосковье начнут строить еще одну платную трассу

Как сообщает «Коммерсантъ», это будет дублер Егорьевского шоссе. Протяженность платного дублера составит 36 километров, он будет насчитывать четыре полосы и девять развязок и свяжет МКАД и ЦКАД на восточном направлении.
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