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Toyota перевернулась в Краснокаменском районе: госпитализированы два человека

Toyota перевернулась в Краснокаменском районе: госпитализированы два человека

Всего 21 июня на дорогах Забайкалья зарегистрировано 30 ДТП, в пяти из них пострадали семь человек.   Так, по данным регионального ГИБДД, в Оловяннинском районе нетрезвый водитель мотоцикла "Урал" не справился с управлением и въехал в бетонную ограду.

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