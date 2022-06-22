Toyota перевернулась в Краснокаменском районе: госпитализированы два человека

Всего 21 июня на дорогах Забайкалья зарегистрировано 30 ДТП, в пяти из них пострадали семь человек. Так, по данным регионального ГИБДД, в Оловяннинском районе нетрезвый водитель мотоцикла "Урал" не справился с управлением и въехал в бетонную ограду.