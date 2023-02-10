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Пулис о Гнабри: «В «Вест Бромвиче» он даже и близко не был к «Баварии». Его отправляли во вторую команду»

Пулис о Гнабри: «В «Вест Бромвиче» он даже и близко не был к «Баварии». Его отправляли во вторую команду»

Тони Пулис высказался о том, почему Серж Гнабри не раскрылся в АПЛ. «Меня всегда упрекают в этом, но люди забывают о том, что он был у нас [в «Вест Бромвиче»] в аренде.

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