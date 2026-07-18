В Ростове камеры начали штрафовать за телефон и ремень на 1,5 тыс.

В Ростове зафиксировано появление новых дорожных камер, что подтверждается данными онлайн-карт. На улице Интернациональной, 36 установлена система видеонаблюдения, предназначенная для фиксации разговоров по телефону во время управления транспортным средством.
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