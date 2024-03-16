В Татарстане на 16 марта план по вводу жилья выполнен на 39% - введено 1 млн 240 тыс. кв. м

О текущем состоянии дел по программам жилищного строительства, о работах по строительству объектов социально-культурной сферы, общественных пространств и модернизации инженерной инфраструктуры в Республике Татарстан доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ первым заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.