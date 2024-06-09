От Севера до побережья Кавказа: как в России будет развиваться автомобильный туризм

От русского Севера до Черноморского побережья Кавказа и от Балтики до Урала — две сквозные автомобильные артерии через всю европейскую часть России должны стать становыми хребтами новой программы по развитию автомобильного туризма в России.
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