Японские фирмы решили устроить бойкот Fuji TV из-за скандала

Ряд крупных японских компаний заявили, что последуют примеру Toyota Motor и приостановят размещение рекламы на телеканале Fuji Television Network, поскольку токийская телекомпания находится под пристальным вниманием из-за сексуального скандала.
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