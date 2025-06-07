Тинка: молодая девушка — подросток на пороге взрослой жизни

Тинка это молодая девушка в возрасте от 13 до 19 лет. Слово возникло от английского «teenager». Сленговый термин описывает особую группу молодежи и включает в себя не только возрастные рамки представительниц нежного пола, но и культурные, а также социальные социальные предпочтения.