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Пронедра

500 подписчиков

Роснедра получили 5 500 заявок на участки россыпей золота пока доступен механизм

Роснедра получили 5 500 заявок на участки россыпей золота пока доступен механизм

Еще в 2025 г. в России было объявлено об отмене заявительного принципа для участков недр. После этого резко увеличилось число обращений за лицензиями, отметил глава Федерального агентства по недропользованию (Росднера) Олег Казанов.

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