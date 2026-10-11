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Как не обмануться на этикетке: раскрываем секреты скрытого сахара, соли и трансжиров

Мы привыкли доверять надписям на упаковках продуктов: «натуральный», «без холестерина», «с витаминами», «фитнес».

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