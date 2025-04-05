Расширяем горизонты: Крым планирует увеличить географию экспорта товаров местных производителей

Совмине Крыма на Экспортном совете обсудили особенности вывода местной продукции на внешние рынки. Планка всё выше Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» поставил в новом году масштабные цели, несмотря на санкции.
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