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Аргументы недели

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Соцфонд автоматически пересчитает страховые пенсии с 1 августа

Соцфонд автоматически пересчитает страховые пенсии с 1 августа

С первого дня августа российским пенсионерам начнут приходить обновлённые выплаты. Перерасчёт затронет тех, кто продолжает работать, и произойдёт он автоматически, без каких-либо заявлений и походов по инстанциям.

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