Праздничный новогодний концерт организовали в военном госпитале нижегородские волонтеры

В преддверии Нового года активисты движения «Волонтеры Победы» и движения «Волонтеры-медики» при поддержке правительства Нижегородской области организовали праздничный концерт для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале Нижнего Новгорода.