Праздничный новогодний концерт организовали в военном госпитале нижегородские волонтеры

В преддверии Нового года активисты движения «Волонтеры Победы» и движения «Волонтеры-медики» при поддержке правительства Нижегородской области организовали праздничный концерт для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале Нижнего Новгорода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии