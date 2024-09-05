«Русский танк» приедет на спортивный праздник в Кондопоге

6 сентября в Кондопоге пройдет большой спортивный праздник. Мероприятие посвящено пятилетию Государственного училища олимпийского резерва и началу OLIMPBET Чемпионата молодежной хоккейной лиги сезона 2024/2025.
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