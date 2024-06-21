Собянин: электросуда в Москве перевезли около 900 тысяч пассажиров за год

За год электросуда в Москве совершили более 35 тысяч рейсов и перевезли около 900 тысяч пассажиров. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, подводя итоги первого года работы речных электросудов, написала «Москва.
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